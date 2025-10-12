Из казанского аэропорта запустили прямые чартерные рейсы во вьетнамский город Камрань. Полеты будут дважды в неделю — по вторникам и пятницам, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из Казани запустили новый рейс во вьетнамский курортный город Камрань

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Рейсы выполняются на самолетах Airbus A330, которые могут перевозить 377 пассажиров. Время в пути около 9,5 часов.

Рейсы будет осуществлять вьетнамская лоукост-авиакомпания VietJet Air.

Влас Северин