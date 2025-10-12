Пожар в дагестанском здании администрации распространился на площадь 1800 кв. м.

В Дагестане, в селе Карата, загорелось административное здание. Огонь распространился на площадь около 1800 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. Огонь тушат 22 пожарных, задействовано шесть единиц техники. Пожар был локализован.

Возгорание произошло на улице Абдулманапова. Там находятся два административных здания — в одном располагается управление соцзащиты, во втором — Каратинский сельсовет. Какое именно учреждение загорелось, не уточняется. Также в МЧС не сообщили, пострадал ли кто-либо от огня.