В аварии с двумя судами в Иркутской области погибли три человека

Три человека погибли в Иркутской области в результате столкновения двух судов 11 октября. О возбуждении в связи с этим уголовного дела сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

«В акватории реки Ангара в районе рабочего поселка Листвянка произошло столкновение двух судов, в результате чего трое человек скончались, один человек госпитализирован»,— рассказал руководитель второго отделения отдела криминалистики управления Бато Гулгенов.

По данным губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, столкнулись корабль и скоростной катер. В результате аварии погибли те, кто находился на катере. Пострадавшего в тяжелом состоянии направили в Иркутскую областную клиническую больницу.

Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Валерий Лавский