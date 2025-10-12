Суд арестовал главного судебного пристава Курганской области

Басманный суд Москвы арестовал начальницу управления Федеральной службы судебных приставов России по Курганской области Ирину Уварову, которую обвиняют в присвоении или растрате. Также в следственный изолятор отправили ее заместителя Дмитрия Леонова, которого тоже обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ, сообщает «РИА Новости». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие возбудило уголовное дело 7 октября. Сотрудников ФССП задержали на следующий день. На суде обвинение требовало отправить госпожу Уварову в СИЗО — она, по мнению следователей, может скрыться от правоохранительных органов, оказать давление на свидетелей и склонить их к даче ложных показаний. Госпожа Уварова просила отправить ее домой, потому что ей нужно ухаживать за больным супругом. Господин Леонов также просил суд назначить запрет определенных действий или домашний арест.

Подробности дела не раскрываются. Ирина Уварова была назначена на должность начальника в 2018 году. Предыдущий глава регионального управления ФССП Иван Зубов покинул пост из-за назначения на такую же должность в Калужской области.