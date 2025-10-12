Путин поставил задачу внедрить искусственный интеллект в сельское хозяйство

Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства. Он сказал, что страна продолжит укреплять конкурентоспособность и технологический суверенитет аграрного сектора и будет стимулировать собственные научные разработки.

«В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта. Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля). Он пообещал, что Россия будет совершенствовать систему профессионального образования, чтобы готовить кадры для отрасли и аграрной науки.

Вместе с тем президент призвал повышать качество жизни на сельских территориях и строить там качественное жилье и дороги. Он назвал это важнейшими задачами для бизнеса, а также для федеральных, региональных и местных органов власти, поскольку аграрии обеспечивают продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей.