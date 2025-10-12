Пожилой житель Курской области погиб из-за атаки дрона

Село Нижнемахово Суджанского района подверглось атаке БПЛА. При ударе FPV-дрона по движущемуся мотоциклу погиб 81-летний местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Нижнемахово находится почти на границе с Украиной. Губернатор призвал жителей к бдительности и попросил воздержаться воздержаться от возвращения в приграничные районы. Он сообщил, что атаки со стороны Украины не прекращаются, и находиться в таких районах все еще крайне опасно.