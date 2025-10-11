Один гражданский погиб и трое ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

В субботу, 11 октября, в результате «целенаправленного удара» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовому автомобилю в Белгородской области погиб водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке Пролетарский Ракитянского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным губернатора, от полученных ранений мирный житель скончался на месте происшествия. Также в субботу после ударов ВСУ по другим населенным пунктам региона были ранены трое гражданских.

В Белгородском районе в поселке Октябрьский при атаке беспилотника на частный дом гражданский получил баротравму. Как сообщил губернатор, бригада скорой оказала белгородцу «необходимую помощь» на месте, а от госпитализации пострадавший отказался. От детонации БПЛА загорелась крыша дома, ее потушили пожарные.

при атаке беспилотника на частный дом гражданский получил баротравму. Как сообщил губернатор, бригада скорой оказала белгородцу «необходимую помощь» на месте, а от госпитализации пострадавший отказался. От детонации БПЛА загорелась крыша дома, ее потушили пожарные. Еще один мирный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на дороге Ясные Зори—Бочковка . «Попутным транспортом в тяжелом состоянии его доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода»,— сообщил губернатор.

. «Попутным транспортом в тяжелом состоянии его доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода»,— сообщил губернатор. Также мирный житель был ранен в селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона. Гражданский с минно-взрывной травмой и «касательным осколочным ранением головы» самостоятельно обратился в Борисовскую райбольницу. По данным губернатора, пострадавшему гражданскому оказали медпомощь, а лечиться он будет дома.

Сергей Калашников