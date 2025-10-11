Один гражданский погиб и трое ранены после ударов ВСУ по Белгородской области
В субботу, 11 октября, в результате «целенаправленного удара» Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовому автомобилю в Белгородской области погиб водитель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в поселке Пролетарский Ракитянского района.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным губернатора, от полученных ранений мирный житель скончался на месте происшествия. Также в субботу после ударов ВСУ по другим населенным пунктам региона были ранены трое гражданских.
- В Белгородском районе в поселке Октябрьский при атаке беспилотника на частный дом гражданский получил баротравму. Как сообщил губернатор, бригада скорой оказала белгородцу «необходимую помощь» на месте, а от госпитализации пострадавший отказался. От детонации БПЛА загорелась крыша дома, ее потушили пожарные.
- Еще один мирный житель получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения височной области и шеи от удара FPV-дрона ВСУ по гражданскому автомобилю на дороге Ясные Зори—Бочковка. «Попутным транспортом в тяжелом состоянии его доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода»,— сообщил губернатор.
- Также мирный житель был ранен в селе Головчино Грайворонского округа при падении обломков сбитого FPV-дрона. Гражданский с минно-взрывной травмой и «касательным осколочным ранением головы» самостоятельно обратился в Борисовскую райбольницу. По данным губернатора, пострадавшему гражданскому оказали медпомощь, а лечиться он будет дома.