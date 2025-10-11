«Уфа» в Саратове сыграла вничью с местным «Сокол»

В 14-м туре чемпионата Первой лиги России по футболу (Лиги PARI) саратовский «Сокол» на домашнем поле сыграл вничью с «Уфой», 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

Перед матчем саратовцы с девятью очками находились в зоне вылета, на 16 месте. «Уфа» за 13 туров набрала на три очка больше, накануне встречи с «Соколом» находилась на позиции выше него в турнирной таблице.

С первых минут встречи гости атаковали больше. Выход один на один не реализовал полузащитник Миро Агеян, не сумевший обыграть голкипера Тимура Крайкова. На 20-й минуте уфимцы заработали штрафной удар на правом фланге. Навес Залимханова Юсупова почти что с угловой отметки замкнул защитник «Уфы» Давид Охманов, никем не опекаемый. Вратарь «Сокола» среагировал на удар с пределов вратарской площади, но отразить мяч не смог, 0:1.

Шанс отыграться саратовцы получили через две минуты, когда мяч попал в руку защитнику «Уфы» Константину Троянову в его же штрафной площади. Но форвард «Сокола» Кирилл Никитин исполнить пенальти не смог — после его удара с одиннадцатиметровой отметки мяч полетел сильно вышел ворот Александра Беленова.

Ключевым моментом матча стало удаление другого защитника «Уфы» Ивана Хомухи на 39-й минуте. Проиграв борьбу за мяч на подступах к своей штрафной, Хомуха махнул ногой, попав в тело нападающего Владислава Шпитального. Арбитр обошелся без предупреждений и показал уфимцу красную карточку.

В меньшинстве уфимцы без проблем довели игру до перерыва.

Несмотря на численный перевес хозяев, начало второго тайма тоже осталось за башкирской командой. Алексей Барановский после прострела Миро Агеяна с левого фланга бил в одно касание, но на пути мяча оказался защитник «Сокола». Впрочем, вскоре Барановскому выпал второй шанс. На 70-й минуте уфимцы отбились при розыгрыше углового, а Агеян, получив мяч у своей штрафной, пробежал с ним до центра поля к правой бровке. Оттуда он отпасовал Барановскому, который реализовал выход один на один.

При счете 2:0 «Уфа», имея на одного игрока меньше, прижалась к своим воротам. Это позволило хозяевам завладеть инициативой и, главное, получить пространство перед чужой штрафной. До поры уфимцы справлялись — защитники в меньшинстве блокировали удары, сложные мяч отражал Беленов. Однажды мяч попал в перекладину и покинул поле.

На 81-й минуте перекладина уфимцев не спасла. Защитник «Сокола» Никита Печенкин навесил с левого фланга к дальней штанге. Там на углу вратарской мяч получил Шпитальный, мощный удар которого пришелся в каркас ворот. Мяч отскочил к другой штанге, где нападающий Сергей Грибов «продавил» игрока «Уфы» Дилана Ортиса и «занес» мяч в ворота, 1:2.

Сохранить хотя бы такое преимущество «Уфа» не смогла — повторился сценарий 11-го тура, когда подопечные Омари Тетрадзи, ведя 2:1, пропустили на шестой добавленной минуте и довольствовались ничьей. Так произошло и во встрече с «Соколом».

На 96-й минуте саратовцы разыграли угловой. На подачу с левого фланга отреагировал вратарь хозяев Тимур Крайков, пришедший помочь команде отыграться в последние секунды. После его скидки в центр штрафной мяч заметался перед воротами Беленова и оказался у правой штанги, где находился полузащитник «Сокола» Павел Кириенко. Кириенко не стал обрабатывать мяч и в одно касание пробил в нижний угол, 2:2.

После гола судья дал финальный свисток.

Теперь у «Уфы» 13 очков. У нее семь ничейных результатов в этом сезоне — столько же у «Сокола» и «Арсенала». От границы вылета уфимцев отделяют два очка.

Следующий матч «Уфа» проведет 15 октября в Красноярске с местным «Енисеем». Игра пройдет в рамках пятого раунда Кубка России, куда башкирский клуб попал по решению Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, несмотря на поражение в четвертом раунде.

Идэль Гумеров