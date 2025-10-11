В Самарской области в субботу горели дачи и бани

В субботу пожарные Управления МЧС по Самарской области ликвидировали в районах региона пять пожаров, сообщает ведомство.

Из них два пожара — в дачных домах (в Красноярском районе и в Жигулевске), еще два пожара — в частных банях (в Большеглушицком и Кинельском районах). Также в Хворостянском районе горел комбайн. Еще три пожара в частных банях в районах Самарской области были ликвидированы в другие дни уходящей недели.

Также, как выясняется, нередки возгорания комбайнов. Кроме субботнего случай в течение недели было потушено пожарными три возгорания комбайнов в разных районах региона.

Андрей Васильев