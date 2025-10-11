Ярославские власти ожидают роста ВРП в ближайшие три года

В Ярославской области по итогам 2025 года при сохранении текущих тенденций прогнозируется рост валового регионального продукта (ВРП). Документ с прогнозом представили депутатам областной думы 10 октября. Об этом сообщили в правительстве области.

По словам господина Евраева, по объемам произведенной в регионе продукции и оказанных услуг субъект приближается к триллиону руб. Напомним, что в 2024 году ВРП составил 912,8 млрд руб.

«По благоприятному варианту прогноза ВРП будет расти в ближайшие три года не меньше чем на 2,7% в год в сопоставимой оценке на фоне роста промышленного производства, торговли и строительства. Но даже при неблагоприятном сценарии ожидаем прирост от 0,4 до 2,1% в ключевых отраслях экономики региона»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Основной вклад в ВРП вносят обрабатывающие производства (25,3%), оптовая и розничная торговля (13,7%), а также транспортировка и хранение (10,5%).

Алла Чижова