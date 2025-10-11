В Оренбургской области возбудили уголовное дело о попытке водителя откупиться

В отделе полиции Сорочинского района Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту попытки дачи взятки водителем инспектору ГАИ, сообщает региональное УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на 269-м километре трассы М5 «Урал». 25-летний водитель выехал на полосу встречного движения в зоне, где дорожными знаками и разметкой обгон запрещен. Когда сотрудники ДПС остановили нарушителя, водитель предложил инспектору 2 тыс. руб. в обмен на избежание ответственности за нарушение ПДД. Сотрудник ГАИ незамедлительно сообщил о попытке подкупа в дежурную часть, что позволило задержать правонарушителя.

По факту покушения на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, до года лишения свободы).

Андрей Васильев