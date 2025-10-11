Ярославский участник СВО не мог получить выплату из-за ошибки в военном билете
Житель Ярославской области, принимавший участие в СВО, не мог получить компенсацию за ранение из-за ошибки в написании фамилии в военном билете. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Участник СВО обратился за помощью в прокуратуру Первомайского района, которая провела соответствующую проверку.
«Установлено, что в мае 2024 года при участии в СВО мужчина получил ранение. После прохождения лечения он длительное время не мог подать документы на соответствующую выплату в связи с ошибкой в написании его фамилии в военном билете»,— сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура помогла жителю региона оформить дубликат военного билета и получить 3 млн руб. в качестве компенсации. Участник СВО выразил ведомству благодарность.