Ярославский участник СВО не мог получить выплату из-за ошибки в военном билете

Житель Ярославской области, принимавший участие в СВО, не мог получить компенсацию за ранение из-за ошибки в написании фамилии в военном билете. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Участник СВО обратился за помощью в прокуратуру Первомайского района, которая провела соответствующую проверку.

«Установлено, что в мае 2024 года при участии в СВО мужчина получил ранение. После прохождения лечения он длительное время не мог подать документы на соответствующую выплату в связи с ошибкой в написании его фамилии в военном билете»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура помогла жителю региона оформить дубликат военного билета и получить 3 млн руб. в качестве компенсации. Участник СВО выразил ведомству благодарность.

Алла Чижова