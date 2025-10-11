Пассажир Volkswagen погиб после вылета автомобиля с дороги в Шалинском районе

Водитель Volkswagen Polo не справился с высокой скоростью и вылетел в кювет на 78 км дороги Первоуральск-Шаля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии автомобиль с пятью «жителями ближнего зарубежья» перевернулся. «31-летний пассажир, находившийся на заднем пассажирском сиденье слева и не пристегнутый ремнем безопасности, скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: Telegram-канал ГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, водитель и пассажиры были пристегнуты и не получили травм в ДТП. Автоинспекторы совместно со следственно-оперативной группой провели замеры, осмотрели автомобиль, место аварии и состояние дороги. «Составлены процессуальные документы, назначено расследование для установления всех обстоятельств случившегося»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев