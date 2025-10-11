В Ярославле появится автобусный маршрут № 75

В Ярославле с 1 декабря 2025 года начнет работу автобусный маршрут № 75 «Богоявленская площадь — ТРК "Альтаир"». Соответствующая информация отражена в реестре муниципальных маршрутов городского округа, сообщает портал Yarnews.

В маршрут входят остановки «ул. Первомайская», «Красная пл.», «ул. Республиканская», «ул. Победы», «пл. Карла Маркса», «Институт», «ул. Чехова», «ул. Белинского», «ул. Жукова», «ул. Добрынина», «ЯМЗ», «МКР "Промышленный"», «Р-Фарм», «Осташинское кладбище», «ул. Громова», «Пельменная», «ул. Труфанова», «Пр-т Дзержинского (на Ленинградском пр-те)», «ул. Панина», «6 МКР», «ул. Волгоградская».

На маршруте будут работать два автобуса большого класса. Перевозчик пока не выбран. Напомним, что запуск маршрута № 75 анонсировали еще год назад после встречи с жителями Дзержинского района. Тогда уточнялось, что введение этого, а также маршрута № 45 — от улицы Бабича до Ярославского моторного завода — связано с заменой трамвайных путей.

Алла Чижова