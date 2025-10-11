12 октября в Татарстане ожидаются дожди и похолодание

В воскресенье, 12 октября, на территории Республики Татарстан прогнозируется небольшие и умеренные дожди утром и днем. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем прогреется до показателей от +7 до +12 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +7 до +9 градусов. Утром и днем в городе также пройдут небольшие дожди, максимальная температура достигнет от +9 до +11 градусов.

Влас Северин