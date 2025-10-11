Свердловские власти организуют обследование и отдых семьям моряков-подводников

Власти Свердловской области и Фонд святой Екатерины организуют членам семей экипажа атомной подводной лодки «Верхотурье» отдых на Среднем Урале и комплексное медицинское обследование в Екатеринбурге, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале после встречи с командиром и экипажем субмарины. «Будем возрождать традицию помощи семьям моряков-подводников. Такая практика успешно применялась несколько лет назад. Тогда удалось за два года обследовать в Екатеринбурге 133 человека»,— написал глава региона.

Господин Паслер отметил, что Свердловская область более 25 лет шефствует над субмариной. «В следующем году у 31-й дивизии подводных лодок, куда входит атомный подводный крейсер "Верхотурье", 65-летие. Эта знаменательная дата — хороший повод, чтобы усилить наше взаимодействие и оказывать помощь офицерам по самым разным вопросам — от отправки гумгрузов до организации медпомощи»,— добавил он.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-51 был заложен на «Севмаше» в Северодвинске 23 февраля 1981 года под названием «Имени XXVI съезда КПСС». В марте 1984 года был спущен на воду, 30 декабря 1984 года состоялась церемония поднятия Военно-морского флага и входа лодки в состав Военно-морского флота (ВМФ). Предельная глубина ее погружения составляет 550-650 м. В 1999 году по инициативе властей Свердловской области подводный крейсер был назван в честь города Верхотурье. Регион заключил договор о шефстве над экипажем субмарины.

Подлодка несет службу в Баренцевом море. Ее технические возможности позволяют в течение восьми минут запустить баллистическую ракету по приказу в любую цель. Не случайно, именно офицеры ВМФ носят ядерный чемоданчик в свите президента РФ.

Подробнее о том, как живут и служат военные подводники, над которыми шефствуют уральцы — в фотогалерее «Ъ-Урал» «Как Екатеринбург проложил мост к берегу Баренцева моря».

Василий Алексеев