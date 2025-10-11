Ярославский «Шинник» потерпел второе поражение подряд

ФК «Шинник» уступил воронежскому «Факелу» в матче 14-го тура Лиги PARI. Игра проходила в Ярославле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Во втором тайме единственный в матче гол забил нападающий Николай Гиоргобиани.

Это второе подряд поражение ярославского футбольного клуба. 5 октября черно-синие на выезде уступили команде СКА-Хабаровск. Хотя до этого на протяжении восьми туров «Шинник» не проигрывал: четыре победы и четыре ничьи. В турнирной таблице клуб находится на 10-м месте с 17 очками.

Матч 15-го тура для «Шинника» пройдет 20 октября в Химках, ярославцы встретятся с московским «Торпедо».

Алла Чижова