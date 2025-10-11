Вучич: Сербия отстает в евроинтеграции из-за отказа от санкций против России

Главная причина, которая отдаляет Сербию от вступления в Евросоюз, — отказ от введения санкций против России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью изданию Informer.

«Мы всегда были открыты и не присоединялись ни к одной декларации, независимо от введенных ими санкций, и, если вы знаете, это единственная причина, по которой Сербия не близка к членству в ЕС»,— сказал господин Вучич (цитата по «Новости»). По его словам, если бы Сербия не придерживалась другой политики и военного нейтралитета, она была бы уже в конце пути вступления в Евросоюз.

Александр Вучич отметил, что председатель Евросовета Шарль Мишель трижды звонил ему с просьбой отменить рейсы из Белграда в российские города. Однако Сербия смогла сохранить авиасообщение с Россией.