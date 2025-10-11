В Москве найден мертвым основатель школы итальянского языка Alfaschool Торелло

Тело основателя известной школы итальянского языка Alfaschool Альфонсо Торелло обнаружено возле его дома в Москве. Предварительно, он покончил с собой, сообщил источник РЕН ТВ.

«Торелло состоял на учете у психиатра. Накануне Альфонсо написал родным смс, что хочет свести счеты с жизнью»,— уточнил собеседник телеканала.

Сегодня о гибели Альфонсо Торелло сообщала газета «Московский комсомолец». По данным «МК», тело основателя школы нашли около 0:20 11 октября возле дома по 2-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы.

Альфонсо Торелло был преподавателем. Окончил несколько вузов, в том числе Universit Popolare di Torino. В Москве господин Торелло работал всего несколько лет. В школу итальянского языка Alfaschool внедрил собственную методику.