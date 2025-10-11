В Татарстане в результате опрокидывания квадроцикла погиб семилетний ребенок

Семилетний мальчик погиб в результате опрокидывания квадроцикла в Бавлинском районе Татарстана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня около 13:00 возле села Исергапово. Двое детей, 9 и 7 лет, передвигались на квадроцикле, но не справились с управлением и опрокинулись.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности Бавлинского городского прокурора. Организована процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Влас Северин