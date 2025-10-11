Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл «Уралмаш» со счетом 76:70

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал третью победу подряд, обыграв екатеринбургский клуб «Уралмаш» со счетом 76:70 в матче Единой лиги ВТБ. Игра прошла в «Баскет-холле» в Казани.

Самым результативным игроком казанской команды стал Дишон Пьер, набравший 19 очков. В составе «Уралмаша» Джавонте Даглас отметился 13 очками.

УНИКС сейчас возглавляет турнирную таблицу. «Уралмаш» с одной победой занимает восьмое место. Следующая игра УНИКСа состоится на выезде против «Енисея» 14 октября в 15:30 по московскому времени.

Влас Северин