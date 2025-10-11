Два человека погибли в субботу в ДТП на дорогах Самарской области
В субботу, 11 октября, на дорогах Самарской области погибли в ДТП два человека, сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Около 12:42 в Шигонском районе 29-летний водитель на автомобиле Peugeot 206 столкнулся с автомобилем на перекрестке равнозначных дорог, не уступив дорогу автомобилю Lada Vesta под управлением 38-летнего водителя. В ДТП погиб 31-летний пассажир Peugeot 206, 6-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. Также получил телесные повреждения и водитель Lada Vesta.
В 16:30 в Красноярском районе произошло массовое ДТП. Водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Уфы в сторону Самары, выехал на полосу встречного движения на разрешенном участке и столкнулся с большегрузом Mercedes-Benz. После столкновения грузовой автомобиль совершил столкновение с автомашиной Lada Kalina и вылетел в кювет. Водитель Renault Logan погиб. Водитель Lada Kalina госпитализирован.