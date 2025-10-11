В Варшаве прошла крупная акция протестов против мигрантов

На Замковой площади в центре Варшавы состоялась масштабная акция протеста, организованная оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS). В ней приняли участие несколько тысяч человек, в основном сторонники PiS, включая лидера партии Ярослава Качиньского и бывших премьер-министров Матеуша Моравецкого и Беату Шидло. Демонстранты пришли с плакатами с надписями «Здесь Польша, а не Брюссель», «Здесь не рады Мохаммаду» и «Туск — немецкий агент». Трансляцию митинга вел телеканал TV Trwam.

Во время митинга Ярослав Качиньский выступил с критикой миграционного пакта Евросоюза. Он отметил, что его реализация приведет к значительному росту уличной преступности и нарушению спокойствия в стране. «Не дайте себя обмануть. Их пакт приведет к тому, что наша спокойная жизнь кончится. И не будет видать конца ситуации, когда просто выйти на улицы будет проблемой»,— цитирует господина Качиньского «РИА Новости».

В то же время представители правящей коалиции Польши обвинили оппозицию в содействии приезду нелегальных мигрантов. Премьер-министр Дональд Туск написал в соцсети Х, что «только Ярослав Качиньский способен привлечь рекордное количество мигрантов в Польшу, а затем призвать к протесту против миграции». Глава МИД Польши Радослав Сикорский, в свою очередь, добавил, что республика уже на 50% сократила выдачу виз гражданам из Африки и Азии.