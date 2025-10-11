На капремонт школы в деревне Шорсола Марий Эл выделили 52,8 млн рублей

На капитальный ремонт здания Шорсолинской общеобразовательной школы в Куженерском районе Республики Марий Эл выделили 52,8 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, внутреннего электроснабжения, а также монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения.

Работы планируется начать 1 марта 2026 года и завершить до 1 августа 2026 года.

Влас Северин