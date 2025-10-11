Прикамский предприниматель построит глэмпинг рядом с Березниками

Инвестиционный комитет при главе Березников предоставил в аренду местному предпринимателю Ирине Опариной земельный участок. Как сообщает телеграм-канал мэра города Алексея Казаченко, бизнесмен планирует построить придорожный сервисный центр рядом с трассой «Березники-Пермь». Он будет состоять из пункта общественного питания, модульной гостиницы и глэмпинга. На реализацию проекта госпожа Опарина получит грант 11 млн руб. от краевого минтуризма.

