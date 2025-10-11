«Парма» разгромила «Самару»

В поединке Единой лиги ВТБ пермская «Парма» в Самаре с крупным счетом обыграла одноименный клуб. Итог встречи 107:56.

Пермская баскетбольная команда была сильнее абсолютно во всех четвертях. Первую четверть «Парма» забрала со счетом 20:10, во второй была сильнее с результатом 32:17, в третьей сломила сопротивление самарцев со счетом 30:20, а в четвертой - 25:9.

В составе победителей самым результативным игроком стал Александр Шашков, который набрал 18 очков.

Таким образом, «Парма» смогла добыть вторую победу в двух последних играх и занимает пятую строчку в турнирной таблице. 18 октября на своей площадке подопечные Евгения Пашутина сыграют с саратовским «Автодором».