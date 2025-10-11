Греция вернула из Германии украденный в Древней Олимпии фрагмент колонны

Министерство культуры Греции сообщило о возвращении в страну фрагмента капители. Его в 1960-х годах во время посещения древнего святилища Олимпии украла жительница Германии.

Артефакт ранее украшал здание Леонидеона — самого большого по площади сооружения древней Олимпии, построенного во второй половине IV века до н.э. Фрагмент капители имеет длину 24 см и ширину 33,5 см.

Леонидеон, названный в честь архитектора Леонида с острова Наксос, расположен в юго-западной части святилища Олимпии. Там проходили античные олимпийские игры в период с 776 года до н. э. до 393 года н. э.

В греческом министерстве подчеркнули, что вернуть артефакт удалось благодаря инициативе Мюнстерского университета, который в последнее время занимается возвратом исторических предметов в их страны происхождения. Немка передала фрагмент университету, а тот подготовил и организовал его возвращение в Грецию.

В 2019 году Мюнстерский университет уже вернул Греции керамическую чашу Спироса Луиса, олимпийского чемпиона первых современных Олимпийских игр в Афинах (1896 год). В 2024-м Греции была возвращена мраморная мужская голова римской эпохи. Ее вывезли за границу с древнего кладбища в Салониках и выставили в Археологическом музее города.