Первый бизнес-форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», прошедший накануне в Казани, собрал около 3,5 тыс. участников. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казани собрал 3,5 тысяч участников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Форум «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность» в Казани собрал 3,5 тысяч участников

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Мероприятие длилось с 8 по 9 октября и включало 15 сессий и пленарное заседание. В ходе форума подписано 19 соглашений, в том числе между Спасским районом Татарстана и индийским городом Агрой. Несколько татарстанских предприятий договорились о привлечении рабочей силы из Индии.

Рустам Минниханов подчеркнул важность сотрудничества с Индией, отметив ее успехи в информационных технологиях, медицине, фармакологии и инновациях, а также выразил надежду на продолжение подобных форумов, считая их важной площадкой для обмена опытом и поиска новых совместных проектов.

Влас Северин