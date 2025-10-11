В Донецке при атаке ВСУ повреждено административное здание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали парк кованых фигур в Донецке. Повреждены административное здание и гражданская инфраструктура. Об этом сообщили «РИА Новости» в СКР.

«Подвергся обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника»,— уточнил собеседник агентства. Фрагменты осколков сбитых БПЛА относятся к самолетному типу, вскоре их отправят на экспертизу для установления конкретной модификации.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин показал в Telegram-канале последствия атаки. По его словам, в здании администрации городского округа повреждено остекление двух окон. Также повреждения получили тротуарная плитка и кованый мостик в парке.