После ухода западных вендоров российский рынок систем автоматизированного проектирования (САПР) прошел большую трансформацию. Лидер рынка «Нанософт» активно помогает бизнесу адаптироваться к новым реалиям и предлагает для этого уникальные технологии. О том, как российский рынок САПР становится импортонезависимым, что является ключевым фактором роста «Нанософт» и почему платформа nanoCAD стала необходимым инструментом для проектирования в России, “Ъ” рассказал исполнительный директор «Нанософт» Максим Егоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор «Нанософт» Максим Егоров

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Нанософт» Исполнительный директор «Нанософт» Максим Егоров

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Нанософт»

— «Нанософт» показала впечатляющий рост в первом полугодии 2025 года — 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем причины?

— У нас широкий пул заказчиков: от малого бизнеса до проектных структур крупнейших компаний, в том числе с госучастием. Наши продукты являются средством производства, в котором проектные организации выполняют свою работу, потому их востребованность всегда актуальна. Организации, которые покупают у нас лицензии, продлевают их ежегодно, и их число постепенно растет. Можно сказать, что платформа nanoCAD стала необходимым инструментом для проектирования будущего: создания новых объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, модернизации производств.

Сказывается и постепенное замещение пиратского ПО, так как при его использовании существует много рисков: от административных до касающихся безопасности данных.

Влияет и выход новых продуктов, например для информационного моделирования. Со стороны правительства есть требования к созданию и выпуску не только чертежей, но и информационной модели объектов. В этой сфере внедрять ПО без покупки лицензии сложно. Спектр наших решений становится более широким. Почти все они адаптированы под отечественные операционные системы, это востребовано.

— Есть мнение, что будущее за продуктами, которые формируют экосистему. Идете ли вы по этому пути?

— Сейчас в России на рынке САПР nanoCAD стала наиболее зрелым платформенным решением. Мы тратим много сил на разработку API (программный интерфейс.— “Ъ”) и различных средств программирования, реализуем и Low-code возможности для того, чтобы пользователи могли своими силами расширять функционал платформы и решать специфические задачи.

Таким образом мы формируем экосистему и выводим новые востребованные решения, как, например, nano360 для создания общей среды и обмена данными.

— Каков вектор развития продуктов? Как учитываете потребности рынка?

— Мы принимаем и учитываем обратную связь от пользователей, обучаем партнеров и занимаемся внедрением вместе с ними, делаем пилотные проекты с клиентами. Сейчас мы работаем над датацентричностью и повышением скорости работы с большим объемом данных.

Еще одно важное направление — создание специализированных решений. В прошлом году мы полностью закрыли потребности по информационному моделированию в гражданском строительстве, выпустив полный комплекс продуктов в области BIM/ТИМ. Сейчас активно формируем предложение для машиностроения.

Отдельно хочу отметить очень востребованное направление землеустройства — в нем предлагаем целый спектр решений.

Развивается и направление лазерного сканирования и работы с облаками точек — как для процесса стройки, так и для модернизации существующих объектов и их мониторинга. Мы всегда хорошо работали с математикой в области графики, это исторически наша сильная сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форум «Сила платформ» компании «Нанософт», 2024 год

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Нанософт» Форум «Сила платформ» компании «Нанософт», 2024 год

Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Нанософт»

— Внедряете ли вы технологии с применением ИИ?

— Мы активно внедряем и применяем искусственный интеллект для инновационных продуктов. Отмечу одно из самых перспективных направлений — NSR Specification. Кроме проблемы физических коллизий, которые решаются в 2D и 3D, есть история с нормативными коллизиями — она более узкая и сложная, и мы используем искусственный интеллект для того, чтобы обрабатывать требования существующих государственных стандартов.

Сначала мы сделали Модуль требований — уникальную базу знаний по стандартам для строительства — и реализовали связь с nanoCAD в виде панели подсказок нормативных требований. Этой осенью мы выпустили Модуль семантического анализа, который помогает автоматизировать процесс перевода нормативных требований в машинопонимаемый формат, и Модуль семантического поиска для автоматизации анализа технического текста с помощью ИИ.

Эти продукты интегрируются в процесс проектирования, контроля и цифровой экспертизы и сильно упрощают работу проектировщиков.

В программном комплексе nanoCAD Облака точек для обработки данных лазерного сканирования мы применяем методы машинного обучения для подбора правильных параметров детерминированных алгоритмов по обработке геометрии. Еще есть направление по прямому распознаванию: в следующую версию продукта войдет автоматическая сегментация, где нейросети используются для работы с трехмерными данными облаков точек.

— Реально ли полное импортозамещение в сфере ПО для проектирования?

— Нам предстоит большая работа, в том числе и с государственными органами контроля. Сейчас мы активно взаимодействуем с Минстроем для того, чтобы российские организации переходили на отечественное инженерное ПО. Мы ожидаем, что в скором времени внимание к происхождению применяемого ПО при подаче проектов в экспертизу будет более пристальным.

Если говорить про зрелость экосистемы nanoCAD, мы на 100% готовы к полному импортозамещению. Наши ведущие программисты уже более 30 лет занимаются разработкой САПР-продуктов, чтобы организации могли безболезненно перейти с импортных нелицензионных решений, а инженеры и проектировщики могли создавать самые сложные объекты.

Интервью взяла Василиса Аксенова