CBS: при стрельбе в Миссисипи погибли четыре человека

Четыре человека погибли при стрельбе в городе Лиланд, расположенном в штате США Миссисипи. Еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальных лиц.

Стрельба произошла около полуночи на главной улице города, сообщил мэр Лиланда Джон Ли. По его словам, четверых пострадавших доставили вертолетом в местные больницы, однако информации об их состоянии пока не поступало. Власти расследуют произошедшее. Арестовать подозреваемых в стрельбе пока не удалось.

Как уточнил мэр, в пятницу люди приехали в Лиланд на матч выпускников школы Leland High School. Они должны были выступить против школы Charleston High School.