При столкновении катера с кораблем в Иркутской области погибли три человека

На реке Ангара в районе иркутского поселка Листвянка скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем «Ярославец». Погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

ЧП произошло около 20:10 по местному времени (15:10 мск). По предварительным данным, на катере находились пять человек. Один человек пострадал, он госпитализирован. Спасатели ищут еще одного пассажира. Девять человек на борту второго судна не пострадали.

В поисково-спасательных работах участвуют 16 человек с применением пяти единиц техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек. Размер ущерба устанавливается.