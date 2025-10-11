Депутат Журавлев: на каждый Tomahawk у России есть своя система С-350

Россия владеет технологиями для перехвата американских крылах ракет Tomahawk еще со времен СССР. Для отражения подобных атак у России есть система С-350 «Витязь». Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Для ПВО это цель несложная, хорошо изученная еще со времен Советского Союза,— заявил Алексей Журавлев в интервью «РИА Новости». — Другое дело, что они носить могут и ядерные боеголовки, а это, извините, уже совершенно другой уровень противостояния — мало ли, что ВСУ туда подвесят».

Кроме того, отметил депутат, Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk для ударов по территории России без участия американских экипажей. По его словам, запуск таких ракет возможен только при прямом участии США, что будет означать их непосредственное вовлечение в боевые действия. «Со всеми вытекающими последствиями, включая и возможный ответный огонь по американским городам. Поверьте, возможности для этого у нас есть»,— заключил господин Журавлев.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что почти принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине. Он лишь хотел уточнить, каким образом Киев собирается применять это оружие. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что снабжение ВСУ Tomahawk разрушит отношения РФ и США.