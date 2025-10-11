Le Figaro: в соборе Парижской Богоматери нашли письмо с оповещением о теракте

В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте, который якобы произойдет 11 и 12 октября. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

«Не открывайте собор 11 и 12 октября. В соборе будут иностранные гости, которые с помощью других посетителей уже спрятали ножи в последние дни. Они устроят бойню. Пожалуйста, не открывайте собор»,— передает газета текст письма, которое обнаружил ризничий вечером 10 октября рядом с подсвечниками.

Служба безопасности собора провела проверку, пишет издание. В префектуре полиции Парижа заявили, что «обыски развеяли все сомнения». Там добавили, что любая угроза исключена.

Руководство собора Парижской Богоматери еще не решило, будет ли подавать жалобу из-за произошедшего, следует из публикации.