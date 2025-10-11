В Казани будут судить подростка за попытку сбыта наркотиков

В Казани задержали двух молодых людей, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков. Одному из них — 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани будут судить двух молодых людей за попытку сбыта наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани будут судить двух молодых людей за попытку сбыта наркотиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в июне 2025 года 17-летний и 19-летний обвиняемые через интернет получили координаты тайника с наркотиками весом более 5,5 грамма. Эти вещества предназначались для так называемых «закладок».

Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали злоумышленников на улице Красная позиция. В ходе расследования молодые люди указали 10 тайников, где уже разместили наркотики. Уголовные дела направлены в суд.

Влас Северин