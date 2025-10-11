В Беслане девушка без прав сбила ребенка на Toyota с поддельными номерами

10 октября вечером в Беслане произошла авария с участием 20-летней местной жительницы, не имеющей водительского удостоверения, сообщает пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ДТП произошло примерно в 20:00. Женщина управляла автомобилем Toyota Avensis и сбила 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода на улице Ленина. Ребенок получил травмы, был доставлен в детскую больницу Владикавказа, угрозы его жизни нет.

По информации полиции, автомобиль был оснащен поддельными регистрационными номерами. Правоохранители начали доследственную проверку, чтобы установить все детали инцидента и принять необходимые меры.

Станислав Маслаков