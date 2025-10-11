ГАИ Удмуртии ответила на кадры жесткого задержания водителя мопеда в селе Сюмси

Госавтоинспекция Удмуртии прокомментировала видеозапись задержания несовершеннолетнего водителя мопеда в селе Сюмси из соцсетей. На кадрах патрульный автомобиль обгоняет гонщика и выходит с ним на одну прямую, после чего преследуемый падает с транспорта и несколько раз переворачивается вдоль дороги. Съемку опубликовали в Telegram-сообществе «Злой ижевчанин» днем 11 октября.

Погоня произошла днем 9 октября в селе Сюмси. Инспекторы заметили мотоциклиста во время патрулирования. По данным ГАИ, он проигнорировал требования полицейских об остановке и продолжил движение. «В пути следования он, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства <..> В результате ДТП мотоводитель не пострадал»,— говорится в сообщении.

Мопедом управлял 15-летний подросток, у которого нет водительских прав. На его мать составили административные протоколы за передачу транспорта лицу, не имеющему права управления.

«Также решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего»,— добавили в ГАИ. Мопед вернули матери нарушителя.