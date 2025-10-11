WP: Байден до сих огорчен вынужденным выходом из президентской гонки в 2024 году

Бывший президент США Джо Байден испытывает сложности с адаптацией к более спокойной жизни после того, как в июле 2024 года был вынужден выйти из предвыборной гонки. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на близкие к нему источники.

По информации газеты, Джо Байден продолжает переживать из-за этого решения. Его отказ от борьбы за переизбрание последовал за неудачным выступлением на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. До выхода из гонки господин Байден и его окружение настаивали на его полной работоспособности и возможности продолжать кампанию.

Экс-президент США, уточняет WP, регулярно следит за новостями и обсуждает с узким кругом советников возможности публичных комментариев, в частности касающихся критики Дональда Трампа в его адрес и в адрес бывшего вице-президента Камалы Харрис. При этом господин Байден в основном воздерживается от ответных высказываний. Это связано с традицией не комментировать действия преемников.

Кроме того, сообщает газета, большую часть времени Джо Байден посвящает работе над мемуарами и развитию фонда для создания собственной президентской библиотеки. Параллельно он проходит курс лучевой и гормональной терапии для лечения рака.