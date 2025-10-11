В Ленобласти задержали главу Лужского района Намлиева по делу о получении взятки

Главу администрации Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 290 УК). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в августе 2024 года господин Намлиев получил через посредника взятку в размере 1 млн. руб. в обмен на покровительство при заключении муниципальных контрактов с администрацией района.

По информации 47news, в деле фигурирует компания «Зенит Групп», которая была подрядчиком при строительстве моста в городе Луга. В 2023 году при крушении моста погиб один человек.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следствие ходатайствует о заключении Юрия Намлиева под стражу. Максимальное наказание по статье — 12 лет лишения свободы.

Следователи также возбудили дело в отношении посредника господина Намлиева во взяточничестве. В администрации Лужского района и по местам проживания фигурантов провели обыски. Сотрудники СКР устанавливают других причастных к преступлению лиц.