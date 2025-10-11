Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышек бубонной чумы в Монголии

Жителей Бурятии призвали не есть мясо и внутренности сурков из-за вспышек бубонной чумы в Монголии. Это обращение опубликовала пресс-служба Бурприроднадзора в Telegram-канале.

В ведомстве также рекомендовали не прикасаться к больным или мертвым суркам, не разбивать лагеря вблизи их нор и колоний. Кроме того, власти призвали не ходить в легкой открытой обуви на природе.

«В связи с широким ареалом обитания тарбаганов в монголо-российском приграничье имеется высокая вероятность переноса заболевания на территорию Российской Федерации ввиду естественной миграции данного вида»,— отметили в ведомстве.

Чтобы обеспечить безопасность населения, Бурприроднадзор проводит профилактические мероприятия. Среди них — оповещение охотничьих хозяйств и выдача памяток об опасности заражения бубонной чумой охотникам. Кроме того, в Бурятии проводят мониторинг охотничьих ресурсов.