В ХМАО 19-летний водитель Lada Priora устроил ДТП с двумя погибшими

Водитель Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Platz на 598 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра). «В результате ДТП 20-летняя пассажирка Lada погибла на месте, 19-летний водитель этого же автомобиля скончался при транспортировке в медицинское учреждение»,— добавили в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, 42-летний водитель Toyota Platz получил травмы. «Он доставлен в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести»,— пояснил врио заместителя командира отдельного взвода ДПС Михаил Далтаев.

Василий Алексеев