Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поздравил девочек с праздником

Бывший губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов в субботу в своем Telegram-канале поздравил 8 тыс. своих подписчиков с Международным днем девочек, отметив, что это «день, который напоминает нам о самом главном: о будущем, которое растет у нас на глазах».

Он отметил, что у него самого три дочери (всего у губернатора от двух браков пятеро детей). Дочерей он назвал «одним из самых сильных и вдохновляющих ощущений счастья, которые может испытать человек». «Этот день — возможность еще раз подчеркнуть, что наше общество должно создавать условия, в которых девочки смогут раскрывать свои таланты, получать качественное образование, реализовывать себя в профессии и жизни, не встречая барьеров и предвзятости»,— подчеркнул депутат.

Сергей Морозов занимал пост губернатора Ульяновской области с января 2005 года до апреля 2021 года. По длительности пребывания на посту главы региона Сергей Морозов считается рекордсменом. Всего он возглавлял Ульяновскую область более 16 лет. 8 апреля 2021 года Сергей Морозов неожиданно подал в отставку, заявив, что будет баллотироваться в Госдуму. После него пост губернатора региона занял член КПРФ Алексей Русских.

Евгений Чернов