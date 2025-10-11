Жителя Липецкой области подозревают по делу о смерти женщины после инъекций

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Лев-Толстовского района. Его подозревают в незаконном оказании медицинских услуг, повлекших смерть женщины. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 10 октября. По данным следствия, подозреваемый сделал женщине, страдавшей неврологическим заболеванием, инъекции с обезболивающим препаратом. После этих уколов состояние пациентки резко ухудшилось, и она умерла.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). По указанной статье ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.