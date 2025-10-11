Водитель Nissan сбил 17-летнего мотоциклиста в Екатеринбурге

Водитель Nissan X-Trail во время выезда со двора не предоставил преимущество в движении 17-летнему водителю мотоцикла Yamaha и сбил подростка около ул. Таватуйская, 12/1, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. Мотоциклист с телесными повреждениями был госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга

«Подросток имеет водительское удостоверения категории "А1, М", транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке. Несовершеннолетний находился в трезвом состоянии и использовал мотошлем»,— добавили в ГИБДД.

Полицейские составили на 44-летнего водителя Nissan X-Trail протокол по ч. 3, ст. 12.14 КоАП (невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспорту, который имеет преимущество в движении). «Автоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников аварии. По факту ДТП проводится проверка»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев