«Сибирь» уступила «Волгарю» в матче Второй лиги

Футболисты «Сибири» уступили на своем поле астраханскому «Волгарю». Матч 13-го тура в группе «Золото» Второй лиги состоялся в манеже «Заря» 11 октября.

Исход игры решил автогол игрока «Сибири» Артема Воропаева на 10-й минуте. Большую часть оставшегося времени хозяева атаковали. Два хороших момента имел в начале второго тайма Дмитрий Яковлев, но оба раза гостей спасал вратарь. Новосибирцы потерпели поражение со счетом 0:1.

«Первый тайм провальный в нашем исполнении. Первые 35 минут особенно. В футбол не играют один тайм»,— признал, подводя итоги матча, главный тренер «Сибири» Виктор Тренев.

Валерий Лавский