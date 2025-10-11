В Киеве нашли мертвым украинского криптоинвестора Kudo

Тело украинского криптоинвестора и блогера Kudo (Константин Ганич) обнаружили в центре Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна». Смерть блогера подтвердили в его Telegram-канале.

Фото: @konstantin_____kudo

Мужчину нашли в Оболонском районе города в салоне собственного автомобиля. По данным полиции, накануне гибели блогер говорил близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей, после чего отправил им прощальное сообщение.

Как выяснило украинское издание, у Константина Ганича также были проблемы с местными силовыми структурами, которые якобы вымогали у него долю с криптодохода. «Вчера на фоне глобального падения крипты он мог попасть в сложную финансовую ситуацию и оказаться в долгах на десятилетие»,— цитирует ТАСС собеседника «Страны».

Возбуждено уголовное дело об «умышленном убийстве» с пометкой «самоубийство».