В результате наводнений в Мексике погибли около 30 человек

Несколько штатов Мексики накрыли наводнения из-за сильных ливней. В результате погибли 29 человек. Еще 11 пропали без вести, сообщает телеканал N+.

Ухудшение погодных условий связано с тропическими штормами «Рэймонд» и «Присцилла» в Тихом океане. Ливни спровоцировали оползни, выход рек из берегов, затопление дорог и отключения электроэнергии. Наиболее серьезные последствия наводнений наблюдаются в штатах Веракрус, Идальго, Керетаро и Пуэбла.

В Идальго, в частности, повреждено более 300 школ и 1 тыс. домов. В Веракрусе повреждено 5 тыс. домов, сообщили в национальной службе гражданской защиты. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала в соцсети Х, что власти работают над восстановлением электроснабжения и движения на дорогах.

Минобороны сообщило, что направило более 5,4 тыс. человек для помощи в эвакуации населения и устранении последствий наводнений, передает Reuters.