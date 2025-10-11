Губернатор Вячеслав Федорищев стал казаком

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в субботу в торжественной обстановке принял присягу на верность казачеству и Отечеству. Об этом он сообщил в своем канале мессенджера MAX.

«Сегодня на отчетном Круге состоялось очень важное в моей жизни событие. Прошел казачью православную процедуру верстания в казаки»,— сообщил губернатор, отметив, что присягнул «верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные обязанности».

«Мой наставник, войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Александрович Давитьян вручил походную икону, чтобы она меня оберегала»,— добавил глава региона, отметив, что его прямые предки были казаками, и он «рад присоединится к большой казачьей семье», обещая «с гордостью продолжить» традиции казачества. Вячеслав Федорищев также подчеркнул, что Самарская область занимает позицию центра казачьего движения всего Поволжья, и он продолжит укреплять эту славу.

Первые упоминания о волжских казаках в летописях датируются 1560 годом. В 1734 году императрица Анна Иоанновна подписала указ об учреждении Волжского казачьего войска. В конце XVIII века Волжское войско было передислоцировано на Терек. Оставшиеся на Средней Волге волжские казаки были преобразованы в самостоятельный Волжский казачий полк, присоединенный к Астраханскому казачьему войску 7 января 1804 года. Возрождение Волжского войска началось в 1993 году. В 1996 году Волжское войсковое казачье общество (ВВКО) было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Сегодня ВВКО объединяет девять окружных казачьих обществ. Штаб ВВКО располагается в Самаре.

Андрей Васильев