ВСУ за сутки ударили по 10 населенным пунктам в Херсонской области

Вооруженные силы Украины атаковали гражданскую инфраструктуру в Херсонской области. Под удар за сутки попали 10 населенных пунктов в регионе. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В Новой Маячке Алешкинского муниципального округа при сбросе снаряда с БПЛА частично разрушен частный жилой дом. Там, по словам губернатора, жила семья с детьми. Никто не пострадал, жителей эвакуировали в безопасное место.

В Великих Копанях при атаке поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без жертв. Кроме того, обстрелам ВСУ подверглись Алешки, Волынское, Голую Пристань, Заводовка, Збурьевка, Каховка, Песчаное и Чернянка.