Дания потратит $330 млн на создание системы борьбы с БПЛА

Министерство обороны Дании выделило 2,1 млрд крон (около $330 млн) на создание и развитие систем для отслеживания и нейтрализации БПЛА. Такое решение принято на основании рекомендаций главнокомандующего вооруженных сил королевства. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе на сайте ведомства.

В период с 2025 по 2033 годы общий объем финансирования на резервы и новые инициативы по противодействию дронам составит 3,8 млрд крон (около $590 млн). Дания планирует приобрести современные средства борьбы с беспилотниками и внедрить системы поддержки принятия решений на базе искусственного интеллекта.

«Инциденты с беспилотниками, произошедшие в последние недели, обусловили возросшую потребность Вооруженных сил Дании в укреплении своих возможностей по борьбе с БПЛА,— цитирует ТАСС министра обороны королевства Труэльса Лунда Поульсена. — Поэтому я рад, что Дания выделяет средства на приобретение значительных ресурсов, которые укрепят ее возможности по борьбе с дронами».

В конце сентября в воздушном пространстве Дании обнаружили несколько неопознанных дронов. Их зафиксировали вблизи военных объектов, включая авиабазы Каруп и Скридструп, а также казармы в Хольстебро и несколько гражданских аэропортов.